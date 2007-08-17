Янукович розкритикував Ющенка і його Секретаріат

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає тимчасовим явищем неузгодженість кадрової політики уряду і Президента України Віктора ЮЩЕНКА при призначенні голів обласних і районних державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив журналістам під час своєї робочої поїздки до Миколаївської області.

«Кадрова політика залишає бажати кращого, неузгодженість, яка зараз є, пов`язана з дуже великим політизуванням. Секретаріат і Президент свідомо пішли на порушення Конституції, призначивши спочатку виконуючих обов`язків голів районних державних адміністрацій, а потім і обласних», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також повідомив, що його спочатку дивували кадрові рішення Секретаріату Президента і Президента. «А коли це стало системою, мені стало зрозуміло, чому виникають спроби створити другий Кабінет Міністрів з Секретаріату Президента. Ця практика ніколи не буде затверджена. Це тимчасове і ганебне явище», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що він обговорював питання кадрових призначень і з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ, і з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ. «Я за те, щоб ми працювали тільки в рамках Конституції», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Президент України підписав укази про звільнення Олександра САДИКОВА з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу (заступника секретаря РНБО) і призначив Олексія ГАРКУШУ тимчасово виконуючим обов`язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Також В.ЮЩЕНКО своїми указами звільнив Миколу ЛАВРИКА з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою і призначив Володимира ХОМЕНКА тимчасово виконуючим ці обов`язки.