Шевченко: Черновецький почав війну проти біг-бордів Тимошенко

Блок Юлії Тимошенко вимагає порушити кримінальну справу за фактом демонтажу його політичної реклами в місті Києві.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив представник БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

У поширеній на прес-конференції заяві БЮТ зазначається, що вчора близько опівночі у Києві “за вказівкою мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО була здійснена спроба брутальної диверсії проти зовнішньої політичної реклами Блоку Юлії Тимошенко”. Зокрема, наголошується у документі, на мосту Патона група невідомих під охороною автомобілів міліції розпочала демонтаж реклами „Українського прориву”, розміщеної блоком на законних підставах. Протягом години було ліквідовано близько 40 таких рекламних об’єктів. Також у документі зазначається, що БЮТ має відеозаписи демонтажу своїх рекламних щитів.

”За кілька днів до того штаб Блоку Юлії Тимошенко був попереджений рекламними агентствами про тиск з боку мерії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та про вимогу відмовити у наданні послуг БЮТові щодо розміщення реклами у Києві. Інакше заступники Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО погрожували репресіями і позбавленням ліцензії на підприємницьку діяльність. Також нам було повідомлено про підготовку саме у ніч з 16 на 17 серпня незаконного демонтажу близько 360 рекламних площин з рекламою БЮТ”, - повідомляється у заяві БЮТ.

А.ШЕВЧЕНКО розповів, що блок має листи з Київської міськдержадміністрації, в яких містяться вказівки демонтувати рекламу БЮТ. “В юридичному сенсі – це порушення виборчих прав”, - наголосив він. При цьому А.ШЕВЧЕНКО висловив думку, що все це робиться, щоб “розчистити місце для реклами Партії регіонів”. Водночас він підкреслив, що вищезазначені дії не принесуть очікуваного результату. “Я ще раз хочу сказати, що у нас є відчуття, що БЮТ не дають можливості розпочати повноцінну виборчу кампанію... Якщо хтось - влада, команда В.ЯНУКОВИЧА і його київського союзника Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - думають, що у такий спосіб на можна нас зупинити, я думаю - це ілюзія, це наївно”.

Блок Юлії Тимошенко вимагає від правоохоронних органів негайно порушити кримінальну справу за фактом вчорашніх подій. Вони готові надати слідству відзняті відеоматеріали, а також реєстраційні номери автомобілів осіб, які здійснювали демонтаж рекламних носіїв. Також блок планує звернутись із позовом до суду проти тієї фірми (компанія УКС), яка займалась розміщенням реклами БЮТ на мосту Патона.

“Ми звертаємося до київської владної команди і до влади в цілому, негайно припинити тиск на операторів зовнішньої реклами в столиці України, ми вимагаємо, щоб були поновлені всі права для ведення виборчої компанії, гарантованих законом”, - наголосив А.ШЕВЧЕНКО.

”Ми звертаємося до наших партнерів — агентств зовнішньої реклами — із закликом не піддаватися на погрози Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Ми гарантуємо, що будь-які незаконні репресивні дії з боку мерії будуть зупинені в зародку, а чиновники, які робитимуть перепони у вашій діяльності, постануть перед судом”, - наголошується в заяві блоку.

Блок Юлії Тимошенко також звертається до міжнародних моніторингових організацій з проханням звернути увагу на те, що Партія регіонів “разом зі своїми маріонетковими сателітами веде планову і системну роботу зі зриву дочасних виборів в Україні і порушення принципу рівності всіх політичних сил у виборчому процесі”.