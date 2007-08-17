Янукович обговорить з Ющенком механізм скасування недоторканності

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує наступного тижня обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ механізм скасування недоторканності високопоставлених посадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам під час своєї робочої поїздки до Миколаївської області.

«Ми домовилися, що зустрічатимемося з Президентом наступного тижня після його повернення з відпустки, і вирішуватимемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, для обговорення подібних ініціатив у країні «постійно має йти діалог між політичними партіями і цивільним суспільством».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ на засіданні уряду 15 серпня запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності та пільг для чиновників усіх рівнів, зокрема Президента, глави уряду, народних депутатів і суддів.