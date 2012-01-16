Ландік вирішив, що його хочуть засудити, щоб не допустити в парламент

У Ленінському суді Луганська оголошення вироку у кримінальній справі щодо депутата міськради Романа ЛАНДІКА планується на 19 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у даній кримінальній справі пройшли дебати і суддя пішла для винесення вироку. Планується, що вирок оголосять у четвер, 19 січня, об 11.00.

Прокурор Олена ЛІСІЦІНА у своєму виступі під час дебатів заявила, що вважає доречним визнати Р.ЛАНДІКА винним і засудити до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки і звільнити його з-під варти у залі суду під підписку про невиїзд.

За її словами, пом`якшувальними обставинами при виголошенні вироку Р.ЛАНДІКУ є те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, добре зарекомендував себе у трудовій діяльності, у нього молода сім`я, а також те, що потерпілій Марії КОРШУНОВІЙ виплачено грошову компенсацію.

Адвокат постраждалої Володимир РАКОВ заявив, що вона не має ні моральних, ні матеріальних претензій до обвинуваченого.

Проте адвокат наполягає на цинічності і жорстокості дій Р.ЛАНДІКА і вважає привід для виникнення конфлікту малозначним. Він також вимагав притягнути до відповідальності ряд свідків за дачу неправдивих показань.

Водночас адвокати підсудного заявили, що вважають кримінальну справу щодо Р.ЛАНДІКА «сфабрикованою» і просять суд винести йому виправдувальний вирок.

Сам Р.ЛАНДІК, виступаючи у суді з останнім словом, заявив, що не винний і вважає себе заручником політичних інтриг.

На його думку, кримінальну справу щодо нього було порушено, щоб не допустити його до парламенту. Він сказав, що є депутатом Луганської міської ради двох скликань і надалі планував балотуватися у депутати Верховної Ради.

Р.ЛАНДІК також заявив, що з метою його дискредитації «пресу купили за 3 млн. дол.». і що «ЗМІ винні у смерті його хрещеної».

Підсудний також додав, що ні суддя, ні прокурор нічого не вирішують, а все було вирішено навіть до того, як йому розбили голову, і що за це бути відвезено «кілька валіз грошей».

Довідка УНІАН. 4 липня вночі у ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДИКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ. Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.ЛАНДИКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДИКА екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДИКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.ЛАНДИК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла М.КОРШУНОВА підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.