Тимошенко прибула на засідання ЦВК

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прибула на засідання Центральної виборчої комісії під час розгляду питань про реєстрацію ініціативних груп з проведення конституційного референдуму, ініційованого БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ знайомить присутніх з проектом ухвали ЦВК щодо реєстрації Білоцерківської міської ініціативної групи з проведення конституційного референдуму за народною ініціативою.