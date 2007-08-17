Тимошенко прибула на засідання ЦВК
18:13, 17 серпня 2007Політика
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На реєстрацію ініціативних груп щодо референдуму
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прибула на засідання Центральної виборчої комісії під час розгляду питань про реєстрацію ініціативних груп з проведення конституційного референдуму, ініційованого БЮТ.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ знайомить присутніх з проектом ухвали ЦВК щодо реєстрації Білоцерківської міської ініціативної групи з проведення конституційного референдуму за народною ініціативою.
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