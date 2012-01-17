У БЮТ кажуть, що Кличка в КОД не пускають радники

У Комітеті опору диктатурі (КОД) радять партії «УДАР» Віталія Кличка приєднатися до них. Про це в інтерв`ю «Главкому» сказав народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій Павловський.

«Кличку ми радимо приєднатися до КОДу, тому що він говорить, що є опозицією, але якось організаційно неохоплено стоїть осторонь. Ми йому говоримо, що конструктивно налаштовані, що зацікавлені в розширенні нашого опозиційного об`єднання. Будь ласка, Віталій, пиши заяву і входь в КОД! Оформляй офіційно свої відносини з опозицією - і тебе не скривдять », - сказав бютівець.

Але, за словами Павловського, Кличко каже, що йому не радять цього робити радники. «Виникає питання - які це радники і звідки?», - сказав нардеп.

У нього склалося враження, що, «може, він (Кличко. - Ред.) - політик ще такий недосвідчений, що за нього такі важливі питання вирішує хтось інший».

Павловський також додав, що в КОД не вважають своїми конкурентами на округах кандидатів від «УДАРу». «Кличко не буде створювати конкуренцію, тому що його сила занадто регіональна. Він має певну популярність серед киян, тому що він балотувався тут в мери, його знають і так далі. Але повірте, за тими вимірами, що ми проводили на Галичині, у його сили максимум 0,2-0,3%. Там їм краще взагалі нікого не висувати, а все-таки погоджуватися на ті округи, де він зі своїми колегами може розраховувати на успіх», - сказав бютівець.