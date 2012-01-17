У МОЗ переконують, що ходунців Тимошенко не потребує

Міністерство охорони здоров’я України не рекомендувало для реабілітації засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО використовувати ходунці або милиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам у Харкові перший заступник міністра охорони здоров’я, керівник комісії лікарів МОЗ, які обстежують Ю.ТИМОШЕНКО, Раїса МОЇСЕЄНКО.

«Показань до застосування такого засобу реабілітації (милиці або ходунці – УНІАН) при даній патології взагалі немає. Ми комісійно чітко зазначили, і в цій комісії присутні провідні фахівці, - такого засобу реабілітації пацієнтка не потребує», - сказала Р.МОЇСЕЄНКО.

У свою чергу, начальник сектору охорони здоров’я Управління Державної пенітенціарної служби України У Харківській області Дмитро КУРУШИН підтвердив журналістам інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО просила надати їй ходунці для пересування.

Однак він підкреслив, що ходунці або милиці Ю.ТИМОШЕНКО будуть видані після того, як будуть рекомендовані медичними працівниками. «Будуть рекомендації використовувати реабілітаційний засіб ходунки, значить, будуть видані. На сьогодні таких рекомендацій немає. Це засіб реабілітації, який використовується за призначенням. Є призначення – виконується», - сказав Д.КУРУШИН.

Він зауважив, що комісія лікарів МОЗ сьогодні викликалася до Качанівської виправної колонії Харкова для того, щоб вирішити питання про рекомендацію ходунців, але Ю.ТИМОШЕНКО не допустила до себе лікарів.

«Ми сьогодні запрошували працівників МОЗ для того, щоб розібратися у цьому питанні, спробувати ще раз подивитися, розставити крапки над «і», але, на жаль, спеціалісти допущені не були», - сказав Д.КУРУШИН.