У Нашій Україні здивовані «дезою» про заборону Ющенка
16:37, 19 січня 2012Політика
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Партійці прийдуть на Софійську площу
У "Нашій Україні" заявляють, що її представники прийдуть на Софійську площу Києва 22 січня.
У прес-службі партії висловили здивування і спростували повідомлення про те, що нібито колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО заборонив своїм однопартійцям святкувати День Соборності та Свободи 22 січня.
"Представники партії обов`язково будуть на Софійській площі", - наголосили у прес-службі партії.
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