У Нашій Україні здивовані «дезою» про заборону Ющенка

У "Нашій Україні" заявляють, що її представники прийдуть на Софійську площу Києва 22 січня.

У прес-службі партії висловили здивування і спростували повідомлення про те, що нібито колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО заборонив своїм однопартійцям святкувати День Соборності та Свободи 22 січня.

"Представники партії обов`язково будуть на Софійській площі", - наголосили у прес-службі партії.