Колесников хоче повторити Ющенку те, що сказав Черчілль Хрущову

Партія регіонів вважає оптимальним формат коаліції, що склався у Верховній Раді V скликання. Про це в інтерв`ю "Українській правді"сказав керівник виборчого штабу Борис Колесников: "Нинішній формат коаліції є оптимальним, тому що тут пов`язані моделі ліберального ринку, які завжди пропагуватиме і здійснюватиме Партія регіонів, з тим соціальним пакетом, на якому наполягають наші ліві партнери.

У чому Радянський Союз програв Заходу ідеологічну війну? У тому, що Радянський Союз ставив за головне досягнення країни. А західний світ завжди йшов від інтересів простої сім`ї. І "регіонали", звичайно, завжди йтимуть від простої сім`ї, від її добробуту, і це буде критерієм життя. Ніякими макроекономічними показниками цього не заміниш.

Потрібно проводити реформи. Адже те, що сказав Уїнстон Черчілль Микиті Хрущову, можна з точністю повторити і Віктору Андрійовичу Ющенку. "Пане Хрущов, нікому в світі не вдалося перестрибнути прірву в два прийоми. Ви або продовжуйте структурні реформи, або краще взагалі нічого не робіть, інакше ви загубите країну". Ось дослівно, готовий підписатися під кожним словом".