Кириленко знає, де знайти 10 мільярдів

Блок “Наша Україна - Народна самооборона” для виконання соціальних програм планує збільшити доходну частину державного бюджету на 2008 рік на 10 млрд. грн.

Про це під час зустрічі з журналістами в Кіровограді заявив голова Політради Блоку В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомляє прес-служба “Нашої України – Народної самооборони”.

“Ми віднайдемо близько 10 мільярдів гривень для збільшення додаткової доходної частини бюджету на наступний рік, забезпечивши прозоре функціонування страхових фондів, податкової інспекції тощо”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Також, за його словами, “гроші будуть знайдені від переадресації бюджетних програм, скерованих лише на обслуговування правлячого в уряді ЯНУКОВИЧА клану”.

“Збільшення доходної частини бюджету дозволить нам розпочати реалізацію соціальних ініціатив Президента та блоку “Наша Україна-Народна Самооборона”, - запевнив В.КИРИЛЕНКО.