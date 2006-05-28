Члени УНА-УНСО 4-й день голодують в Дніпропетровську

Четверо членів міської організації Української національної Асамблеї-Української національної самооборони (УНА-УНСО) 27 травня оголосили голодування в Дніпропетровську, протестуючи проти надання російській мові статусу регіональної.

Учасники акції повідомили, що перебуватимуть під стінами міськради доти, доки міськрада не скасує своє рішення або їх не відправлять до лікарні.

Як повідомив керівник акції Ігор Прядко, який оголосив голодування 24 травня, жодних провокацій чи перешкод з боку міськради або міліції протягом 4 діб , що минули, не було.

Нагадаємо, що член проводу, голова секретаріату дніпропетровської обласної організації УНА-УНСО Ігор Прядко 24 травня прикував себе ланцюгом до вхідних дверей Дніпропетровської міської ради, вимагаючи не надавати російській мові статусу регіональної в Дніпропетровську.

Дніпропетровська міськрада 24 травня надала російській мові статус регіональної.

Під час сесії близько 500 осіб провели мітинг під стінами Дніпропетровської міської ради, протестуючи проти наміру міськради розглядати питання про надання російській мові статусу регіональної.

Раніше статус регіональної російській мові надали Донецька, Харківська і Севастопольська міськради, а також Донецька, Миколаївська і Луганська облради.

Пізніше прокурори Севастополя, Луганської та Харківської областей опротестували рішення органів місцевого самоврядування про надання російській мові статусу регіональної.

За матеріалами «Подробиці»