Провокатори ”агітують” за Нашу Україну о третій ночі

Житомирський регіональний штаб блоку “Наша Україна – Народна самооборона” закликає політичні сили в області уникати під час виборчої кампанії провокацій та "чорних" політтехнологій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві штабу виборчого блоку “Наша Україна – Народна самооборона” в Житомирській області.

Регіональний штаб “НУ-НС” попереджає про масштабні провокації, метою яких є погіршення міжпартійних відносин і дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в країні, та звертається до всіх обласних та районних штабів політичних сил Житомирської області із закликом припинити "морально убогу політику".

"Так, за інформацією Чуднівського районного виборчого штабу, 14 серпня близько третьої години ночі по районному центру свій “хрестовий похід” робили автомобілі з “псевдоагітаторами”, які в рупор викрикували сповнені блюзнірства заклики: “Голосуйте за “Нашу Україну” – йдеться у заяві регіонального штабу блоку.

Автори заяви висловлюють стурбованість тим, що “в часи політичної кризи в країні знову активізувалися «чорні» політтехнологи, які, захищаючи інтереси своїх “шефів”, використовують брудні акції”.

Регіональний штаб блоку “НУ-НС" також закликає прокуратуру Житомирської області, Службу безпеки України, УМВС Житомирської області унеможливити діяльність штучних псевдоструктур, «чорних» політтехнологів, що, на думку цієї політичної сили, підривають міжпартійні толерантні відносини в Україні.

Також регіональний штаб виборчого блоку “Наша Україна – Народна Самооборона" розцінює чергові акції проти “Нашої України” як брутальну провокацію, спрямовану проти демократичних сил України та засуджує "аморальні спроби політичних технологів підірвати авторитет одного з лідерів передвиборчих перегонів".