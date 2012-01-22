До 100-річчя Стецька розпочався турнір з міні-футболу

У Тернополі з нагоди 100-річчя провідника ОУН Ярослава Стецька розпочався турнір з міні-футболу за участю представників чотирьох обласних рад.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», участь у турнірі беруть команди Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської обласних рад. Також змагатимуть за перемогу команди Тернопільської міської ради та місцевих журналістів. Гратимуть на футбольному майданчику голова обласної ради Олексій КАЙДА та міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Відбувається турнір у спорткомплексі Тернопільського національного політехнічного університету.

Змагання проходять з ініціативи голови Тернопільської облради.