Янукович упевнений в мудрості нашого народу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ побажав громадянам України миру, злагоди, єдності з нагоди Дня Соборності та Свободи.

Про це йдеться у Зверненні Президента України з нагоди Дня Соборності та Свободи.

Звертаючись до співвітчизників, глава держави висловив почуття великої віри в те, що всі «разом – влада і громада - зможемо зміцнити єдність нашого народу». «Лише наші спільні зусилля, наша відданість великій меті - побудові сильної України, є гарантією того, що соборна незалежна Україна завжди буде належати до кола розвинутих, перспективних і впливових держав світу. Таких держав, в яких громадяни є господарями своєї землі, в яких забезпечені права і свободи людини», - підкреслив Президент.

Він висловив переконання, що віру в ці вартості сповідує більшість нашого суспільства. «Ми твердо і послідовно будемо йти цим шляхом. Я впевнений у мудрості нашого народу. Я знаю - наші зусилля увінчаються успіхом», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.