Путін: Росію хочуть зруйнувати у той же спосіб, як СРСР

Росію нині намагаються зруйнувати тими ж "рецептами", якими зруйнували СРСР, пише прем'єр-міністр РФ Володимир Путін у своїй статті в "Независимой газете".



Путін зазначає, що стрижень, який скріплює унікальну російську цивілізацію, - російський народ і російська культура.



"От саме цей стрижень різного роду провокатори і наші противники всіма силами намагатимуться вирвати з Росії - під наскрізь фальшиві розмови про право росіян на самовизначення, про "расову чистоту", про необхідність "завершити справу 1991 року і остаточно зруйнувати імперію, яка сидить на шиї у російського народу". Щоб у кінцевому рахунку змусити людей своїми руками знищувати власну Батьківщину", - підкреслює голова російського уряду.



Він переконаний, що спроби проповідувати ідеї побудови російської "національної", моноетнічної держави суперечать тисячолітній історії країни.



"Більше того, це найкоротший шлях до знищення російського народу і російської державності. Та й будь-якої дієздатної, суверенної державності на нашій землі", - зазначає Путін.



Ця стаття - друга із серії публікацій, які є частиною передвиборної програми глави уряду. Перша, присвячена соціально-політичної ситуації в країні, 16 січня з'явилася в "Известиях".