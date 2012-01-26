Тігіпко розказав, що з МВФ домовилися домовлятися далі

Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом для того, щоб уникнути необхідність підвищувати тарифи на газ для одержання чергового траншу кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, коментуючи переговори української делегації з керівництвом МВФ у Вашингтоні.

С.ТІГІПКО повідомив, що також брав участь в переговорах разом із першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ і міністром фінансів Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ.

«Ми провели переговори з главою місії МВФ, відбулася зустріч із керівництвом Фонду. Якихось остаточних рішень немає, але продовжаться зустрічі керівництва країни, які відбудуться найближчими днями», - сказав С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр повідомив, що, згідно із домовленостями, переговори будуть продовжено за 2-3 тижні.

С.ТІГІПКо також відзначив, що основне питання в переговорах – вимога МВФ підвищити тарифи на газ для населення.

«Я не приховуватиму – нам сьогодні залишилося за нашим меморандумом МВФ вирішити практично одне питання – підвищення тарифів. Я можу чітко сказати, що в тому форматі, який було закладено до цього, підвищення тарифів не відбудеться в Україні», - сказав С.ТІГІПКО.

Він відзначив, що під час переговорів Україна і МВФ обговорюють пропозиції української сторони щодо компенсації витрат бюджету, які можуть бути додатково, без підвищення тарифів. «У нас багато пропозицій за рахунок чого це зробити. У нас є своє бачення тієї реформи, яку ми повинні здійснити для того, щоб, врешті-решт, і підійти до підвищення тарифів», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що на сьогоднішній день підвищення тарифів недоцільне. «Не з цього треба починати. Я вважаю, що це якраз, і це точка зору Мінсоцполітики, завершальний етап. У нас ще немає того, що має бути, - я кажу про те, що якщо говорити про підвищення тарифів, то у нас мають бути серйозні кредитні лінії, в першу чергу для людей, населення, щоб вони могли замінити вікна, замінити двері, щоб економити і займатися енергозбереженням», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що коли підвищувалися тарифи на газ в Європі, то випереджальними темпами здійснювалися заходи щодо енергозбереження.