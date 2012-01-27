Зваричу можуть скинути кілька років з почуття солідарності?

У справі опального львівського судді Ігоря Зварича 17 лютого планується поставити крапку - на цю дату призначена апеляція на вирок Оболонського суду столиці. Про це повідомляє газета "Сегодня".

Як уточнив для видання адвокат Зварича Станіслав Цветинський, вони хочуть добитися в Апеляційному суді столиці повного скасування вироку суду першої інстанції.

«Ми вважаємо, що немає доказів провини Зварича у тих злочинах, які йому інкримінують», - заявив він.

У ГПУ повідомили, що при розслідуванні кримінальної справи зібрали достатньо доказів вини Зварича, які і врахував Оболонський суд, виносячи вердикт. А от юристи говорять, що як раз в Апеляційному суді Зваричу, як колишньому колезі, можуть «скостити» пару років терміну. «Тому що є корпоративна солідарність. Судді Апеляційного суду розуміють, що перед ними стоїть їхній колишній товариш», - припускає правозахисник Едуард Багіров.

Нагадаємо, колегія суддів на чолі з Владиславом Дев`ятко визнала Зварича винним в отриманні хабарів на суму близько мільйона гривень і засудила його до 10 років в`язниці (сам Зварич ще до суду заявляв, що хабарів не брав, а гроші принесли колядники).