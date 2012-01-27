Герман каже, що проміняла Давос на сніданок із Обамою

Радник президента Ганна Герман запевняє, що проміняла Всесвітній економічний форум у Давосі на сніданок з президентом США Бараком Обамою.

Про це вона повідомила в ефірі 5 каналу в п'ятницю.

"Я мала вибирати. Мала запрошення в Давос і на сніданок з Обамою", - уточнила Герман.

Вона повідомила, що також в США планує зустрітися із заступником помічника Держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Томасом Меліа, працівниками адміністрації, радниками Гілларі Клінтон.

"Хочу поснідати з українською діаспорою… Буде зустріч із конгресменами", - додала вона.

Як відомо, донька екс-прем'єра Юлії Тимошенко Євгенія прийме участь у молитовному сніданку з президентом США Бараком Обамою.

Українська правда