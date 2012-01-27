Герман каже, що проміняла Давос на сніданок із Обамою
21:34, 27 січня 2012Політика
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Хоче "поснідати з українською діаспорою"
Радник президента Ганна Герман запевняє, що проміняла Всесвітній економічний форум у Давосі на сніданок з президентом США Бараком Обамою.
Про це вона повідомила в ефірі 5 каналу в п'ятницю.
"Я мала вибирати. Мала запрошення в Давос і на сніданок з Обамою", - уточнила Герман.
Вона повідомила, що також в США планує зустрітися із заступником помічника Держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Томасом Меліа, працівниками адміністрації, радниками Гілларі Клінтон.
"Хочу поснідати з українською діаспорою… Буде зустріч із конгресменами", - додала вона.
Як відомо, донька екс-прем'єра Юлії Тимошенко Євгенія прийме участь у молитовному сніданку з президентом США Бараком Обамою.
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