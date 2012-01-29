Голова ЦВК: Опозиція має дякувати підвищенню бар’єру на виборах

Високий прохідний бар’єр на парламентських виборах примусить опозицію до об’єднання.

Підвищення прохідного бар’єру на виборах до 5% підштовхне дрібні опозиційні партії до об’єднання та примусить політиків відмовитися від надмірних амбіцій, сказав в інтерв'ю ZN.UA голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Володимир Шаповал.

«Наскільки логічне недавнє підвищення бар’єру? Певна логіка є. З одного боку, взяти таку планку не кожному до снаги. Якщо явка виборців становитиме 60% (насправді, думаю, вона буде вища), тоді 5% — це приблизно 1 млн 215 тис. виборців. Це чимало. З іншого боку, високий поріг сприятиме консолідації політичних сил. Опозиція, як на мене, має дякувати за цю новацію. Вона підштовхує дрібніші партії до об’єднання, примушує політиків відмовлятися від надмірних, інколи безпідставних амбіцій», —переконаний В.Шаповал.

В то же час він визнав, що «питання до висоти планки є».

«Але 5% — бар’єр, як на мій погляд, не надзвичайно критичний. Бар’єр може бути відносно високим. Проте він не повинен бути надто високим, аби не позбавляти вибори сенсу. Де саме міститься золота середина, визначити досить важко», — вважає В.Шаповал.

Нагадаємо, що парламентські вибори повинні відбутися в жовтні 2012 року. Відповідно до прийнятого 17 листопада 2011 року закону, вибори пройдуть за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Законом збільшено прохідний бар’єр для партій до 5% та заборонено участь блоків партій.