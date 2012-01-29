Наливайченка покликали балотуватися до ВР від Тернопільщини

Громадськість Тернопільщини пропонує Комітету опору диктатурі висунути голову Політради «Нашої України» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА єдиним кандидатом в народні депутати від опозиції по одному з мажоритарних округів області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.НАЛИВАЙЧЕНКА, про це йдеться у резолюції 2-тисячного народного віча «Захистимо Україну!», яке відбулося сьогодні в Бережанах Тернопільської області.

«Громада Тернопільщини пропонує усім опозиційним партіям підтримати Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА як єдиного узгодженого кандидата в депутати парламенту від Тернопільщини (округ: Бучацький, Бережанський, Козівський, Монастириський, Підгаєцький, Зборівський райони). Застерігаємо вас від ігнорування волі громади і просимо не допустити взаємопоборення патріотів, на яке розраховує злочинний режим ЯНУКОВИЧА», - йдеться в документі.

Окрім цього, учасники віча вважають, що лише об’єднана опозиція зі спільним списком має шанси подолати адміністративний ресурс і здобути українську перемогу: «На округах опозиція повинна бути представлена єдиним кандидатом, не призначеним партійними лідерами, а визначеним волею громадян, котрі підтвердять свій вибір на дільницях».

У свою чергу В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив про свою готовність представляти інтереси виборців цього округу в парламенті. Політик відзначив свою готовність до переговорів з іншими ймовірними опозиціонерами від цього округу, які планують йти до парламенту.

«Я переконаний - опозиція має бути єдиною. Я відкритий до перемовин з усіма опозиційними політиками, які мають намір балотуватися по цьому ж округу. Впевнений – ми знайдемо спільну мову. Якщо буде необхідно, проведемо праймеріз, які визначать єдиного кандидата від опозиції», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Учасники віча, серед яких й представники патріотичних громадських та політичних організацій краю, зокрема УНР, КУН, УНП, «Наша Україна», ВО «Тризуб», «Оновлення країни», МНК, Українська партія, проголосили про створення понадпартійного руху «Український вибір». Мета цього руху - підтримати на місцевому рівні ініціативи КОД та спільно боротися за чесні вибори.

«Ми підтримуємо Комітет опору диктатурі, ми підсилюємо його, об’єднуючи у своїх лавах широкі верстви громадян. Наші завдання - провести до перемоги українських патріотичних кандидатів, не допустити фальсифікацій та усунути від влади окупаційний режим», - йдеться у заяві учасників віча.

Першим кроком новоствореного руху є збір підписів серед мешканців шести районів Тернопільщини на підтримку резолюції віча.