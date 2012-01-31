Адвокат: Американський суд взявся за позов Луценка

Федеральний суд округу Колумбія прийняв до розгляду позов екс-глави МВС України Юрія Луценка до генпрокурора Віктора Пшонки і кількох його підлеглих.

Про це повідомив адвокат Луценка Ігор Фомін в ефірі 5 каналу.

"Позов цей прийнятий (​​до розгляду). Прийнятий судом округу Колумбія", - повідомив він.

"Є така процедура як комунікація. Тобто вже відомий суддя, який буде слухати цю справу", - додав адвокат.

Фомін уточнив, що Луценко звернувся до цього суду з тим, щоб на міжнародний рівень "винести питання, з якими ми неодноразово зверталися як до Генпрокуратури, так і безпосередньо в наш Печерський суд, щодо незаконних дій, які тягнуться безперервною низкою".

Як відомо, в позові Луценко вимагає визнати його кримінальне переслідування незаконним і політично мотивованим, а також стягнути на його користь компенсацію моральної шкоди, сума якої в заяві не уточнюється.

Українська правда