Адвокат: Американський суд взявся за позов Луценка
Вже відомий суддя
Федеральний суд округу Колумбія прийняв до розгляду позов екс-глави МВС України Юрія Луценка до генпрокурора Віктора Пшонки і кількох його підлеглих.
Про це повідомив адвокат Луценка Ігор Фомін в ефірі 5 каналу.
"Позов цей прийнятий (до розгляду). Прийнятий судом округу Колумбія", - повідомив він.
"Є така процедура як комунікація. Тобто вже відомий суддя, який буде слухати цю справу", - додав адвокат.
Фомін уточнив, що Луценко звернувся до цього суду з тим, щоб на міжнародний рівень "винести питання, з якими ми неодноразово зверталися як до Генпрокуратури, так і безпосередньо в наш Печерський суд, щодо незаконних дій, які тягнуться безперервною низкою".
Як відомо, в позові Луценко вимагає визнати його кримінальне переслідування незаконним і політично мотивованим, а також стягнути на його користь компенсацію моральної шкоди, сума якої в заяві не уточнюється.