Луценко вважає Кличка єдиним реальним кандидатом

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає лідера партії «УДАР», депутата Київради Віталія КЛИЧКА єдиним реальним кандидатом на посаду мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив учора журналістам під час судового засідання у його справі через своїх адвокатів.

«Віталій КЛИЧКО - єдина реальна кандидатура на посаду Київського міського голови. Його підтримка опозиційними партіями - тест на здоровий глузд і перевірка одужання від хвороб «мілкогетьманщини» періоду минулих провальних виборів у Києві», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що з іншого боку й об’єднаній у Комітеті опору диктатурі опозиції, й «УДАРу» вже давно пора переходити від міжпартійних консультацій та заяв і йти безпосередньо до виборців.