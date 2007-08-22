Пинзеник високо оцінив кулінарні здібності Тимошенко

Головним кухарем на українській кухні має бути Юлія Тимошенко. Про це сказав кандидат у нардепи від БЮТ Віктор Пинзеник, коментуючи вислів екс-бютівця Дмитра Видріна по те, що за красиву жінку із красивою назвою блоку будуть голосувати всі кухарки, які мріють стати господинями на кухнях своїх роботодавців.

“Я вважаю, що в нас мудрі громадяни, і вони розуміють, що головним кухарем на українській кухні має бути Юлія Тимошенко, - сказав Пинзеник. - Вона знає, як навести лад і зварити смачну їжу. І це показав уряд 2005 року, який, маючи дуже складну ситуацію, почав давати відповідь на злободенні питання”.

Водночас він категорично заперечив інший месідж Видріна щодо того, що одна політична сила не може одночасно обстоювати підвищення норми прибутку та підвищення соціальних виплат.

“Це повний ідіотизм, - відрізав Пинзеник. - Я особисто закликав голосувати проти будь-якої політичної сили, яка буде говорити про прибутки, але не буде говорити про добробут людей. Бо людям плювати на ідеологію, людям все одно, як вона називається. Але якщо ідеологія не передбачає поліпшення життя людей, то виникає просте питання: нащо їм така влада? Тому я знаю, як називається ідеологія, яку я сповідую, але я завжди спокійно говорив про підняття зарплат та пенсій. Бо результат зростання економіки - це спосіб підняти доходи людей”.

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