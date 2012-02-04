Тимошенко щодня згадує слова патріарха Філарета

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала предстоятеля Української Православної Церкви Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА із 50-річчям архієрейської хіротонії та днем народження.

«Для мене це чудова нагода висловити слова глибокої вдячності за Вашу багаторічну, мудру, жертовну та подвижницьку працю на благо Церкви та України», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО у вітанні, текст якого розміщено на її офіційному сайті.

«Знаю Вас як людину великої сили духу та безмірної доброти. Не раз переконувалася, як щиро Ви вболіваєте за український народ та як багато робите для того щоб нарешті збулася його віковічна мрія - постала єдина помісна Українська Православна Церква», - наголосила екс-прем’єр.

«На жаль, у цей святковий день я не можу бути разом із Вами та особисто привітати, але, повірте, всією душею я з Вами. Я повсякчас відчуваю Вашу батьківську молитовну опіку і глибоко вдячна за духовну турботу, яку Ви взяли на себе за мене особисто та мою родину», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Кожного дня я згадую Ваші слова: «Правда обов’язково переможе!». Знайте, що віра для мене це головна опора і джерело сил у боротьбі за справедливість, демократію та процвітання України», - підкреслила екс-прем’єр.

Вона побажала ФІЛАРЕТОВІ міцного здоров’я, довгих років життя, сил і наснаги у великій пастирській праці на благо Церкви та рідної Батьківщини.