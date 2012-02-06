Ющенку-молодшому шкода батька: Я бачу, що з ним зробила політика

Син екс-президента Віктора Ющенка Андрій не думає про політичне майбутнє, повідомляє ТСН.

За словами Андрія, цей Новий рік він святкував не з батьком. Екс-президент разом з більшою частиною родини зустрічав свято на Західній Україні, натомість Андрій разом з дружиною Єлизаветою був у Нью-Йорку.

"Ми зібралися невеличкою компанією і відсвяткували у маленькому ресторані", - розповів Андрій.

Як зазначила Єлизавета, вони з чоловіком вирішили: це останній Новий рік, який вони святкують без маленької дочки.

На питання, чим наразі займається син екс-президента, Андрій Ющенко розповів, що продовжує займатись бізнесом, який базується на Західній Україні.

"В мене нерухомість там. Я, скажімо так, здаю її в оренду", - зазначив він.

Андрій також наголосив, що бажання йти в політику в нього немає.

"В мене є приклад батька, я бачу що з ним зробила політика, і чесно кажучи, мені шкода його. Собі і своїй родині такого майбутнього я б не дуже хотів", - зазначив Андрій.