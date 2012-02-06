Водій Луценка не визнає своєї провини

Колишній водій екс-міністра внутрішніх справ Леонід ПРИСТУПЛЮК не визнає обвинувачень у скоєнні злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ПРИСТУПЛЮК заявив сьогодні у Печерському районному суді Києва під час своїх показів.

«Я не згідний з обвинуваченням… Я нічого не чув, щоб Юрій Віталійович давав якісь вказівки», - сказав Л.ПРИСТУПЛЮК.

При цьому колишній водій екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА розповів, що почав працювати з Ю.ЛУЦЕНКОМ як його помічник ще у 2003 році, а також під час декількох виборчих кампаній в Україні. «А коли Верховна Рада проголосувала за його призначення міністром внутрішніх справ, я вирішив працювати разом з ним», - додав Л.ПРИСТУПЛЮК.

При цьому екс-водій наголосив, що його працевлаштування в Міністерство внутрішніх справ відбувалося відповідно до норм чинного законодавства. Л.ПРИСТУПЛЮК уточнив, що перед оформленням на роботу проходив медичну комісію для підтвердження придатності до служби.

За його словами, отримавши відповідний висновок, він оформив в управлінні кадрів всі надані йому документи.

Л.ПРИСТУПЛЮК також повідомив, що працював у парі з Анатолієм ЄФИМЕНКОМ.

Як повідомлялося, Л.ПРИСТУПЛЮК є одним з обвинувачуваних у справі екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.

Ю.ЛУЦЕНКУ та Л.ПРИСТУПЛЮКУ було висунуто звинувачення у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.