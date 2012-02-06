У центрі Мілана вимагали звільнити Тимошенко

У суботу, 4 лютого, у Мілані пройшов мітинг на підтримку лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Зокрема, асоціація "Радікалі сенца фісса дімора" (Radicali senza fissa dimora) висловила підтримку Ю.ТИМОШЕНКО та свій протест проти згортання демократії в Україні.

Як підкреслив президент цієї асоціації Марко Ді САЛЬВО, справою Ю.ТИМОШЕНКО зобов’язана займатися кожна демократична вільна європейська країна, зокрема й Італія.

"У жодній країні, яку можна вважати демократичною, лідера опозиції не мають права засуджувати у такий несправедливий спосіб, як це зроблено в Україні з Юлією ТИМОШЕНКО. Покарання на сім років, утримування хворої ТИМОШЕНКО в СІЗО і таємне перевезення її до колонії у Харків, заборона брати участь у політичному житті є доказом того, що Україну ЯНУКОВИЧА треба вважати режимом і диктатурою", – стверджує президент асоціації.

М. Ді САЛЬВО висловив обурення станом демократії та свобод людини в Україні. "Ув’язнення лідера опозиції є не лише порушенням прав людини. Це дефіцит демократії, що сягнув небезпечного рівня у сьогоднішній Україні, що негативно впливає на відносини між Європейською Співдружністю та Україною", – додав М. Ді САЛЬВО.

Мітинг відбувся на центральній площі Кордузіо під українським Державним прапором. Мітингувальники тримали гасла: "Тимошенко – свободу, Україні – Демократію!".