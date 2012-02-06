У Кожем'якіна - претензії до Литвина

Пропозиції фракції «БЮТ-Батьківщина» не включені до порядку денного нової сесії Верховної Ради.

Про це заявив лідер фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН сьогодні під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів ВР, повідомили УНІАН у прес-службі «БЮТ-Батьківщина».

"Ми здивовані ситуацією, яка склалася з тими пропозиціями нашої фракції. Незважаючи на те, що відповідний лист я особисто підписав 1 лютого до 14.00, жодного законопроекту чи пропозиції, які ми направили від фракції на Ваше ім`я, ми не побачили. Окрім тих законопроектів, які вже давно зареєстровані і переходять з одного порядку денного в інший", - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН, звертаючись до спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА.

Він повідомив, що у листі від фракції на ім`я керівника Секретаріату було внесено десять пропозицій, не враховуючи додаткових, що надійшли від депутатів у міжсесійний період.

А.КОЖЕМ’ЯКІН закликав керівництво парламенту включити до порядку денного законопроекти, які вносять представники опозиції.