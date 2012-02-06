Литвин не пошкодує часу, щоб ухвалити «довершений документ»

У четвер, 9 лютого, Верховна Рада не менше двох годин розглядатиме проект Кримінально-процесуального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Голова ВРУ Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що дане питання буде розглянуто «за повною процедурою», не менше двох годин.

Як заявив В.ЛИТВИН, тут не потрібно «демонструвати скупість».

Він наголосив на необхідності ухвалити «довершений документ», «щоб не вийшло так, як з Податковим кодексом України, до якого зараз постійно вносяться зміни».