Клінтон говорила з Януковичем про Тимошенко

Державний секретар США Хілларі КЛІНТОН вкрай стурбована політичним переслідуванням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це вона заявила під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Мюнхені у субботу, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Державний секретар чітко висловилася стовно нашої стурбованості щодо вибіркового застосування правосуддя проти членів опозиції, зокрема, стосовно справи Юлії ТИМОШЕНКО, стану її здоров‘я та умов її утримання», - наголошується у повідомленні, розміщеному на офіційному сайтіДерждепартаменту США.

Також Х.КЛІНТОН заявила, що «справа ТИМОШЕНКО стосується не тільки правової реформи в Україні, але й того, що ми всі прагнемо підтримати європейську інтеграцію України та покращити імідж та репутацію України», - йдеться у повідомленні Держдепу.

Минулого тижня під час візиту до США донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія провела розмову з Х.КЛІНТОН та передала їй листа від своєї матері.