Томенко каже, що владі рано списувати Тимошенко
"Залишається ключовим гравцем"
Опозиція наполягатиме на виконанні владою резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо України.
Про це заявив сьогодні під час брифінгу заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.
Як підкреслив М.ТОМЕНКО, для опозиції є важливим виконання принципового документу – резолюції ПАРЄ щодо України. «Для нас надзвичайно важливо, щоби парламент реагував на такі документи», - наголосив політик. Він нагадав, що резолюція ПАРЕ із 18 пунктів містить три пункти, які прямо стосуються екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО і п’ять пунктів, які прямо стосуються переслідувань політичної опозиції в Україні. «Тобто із 18 статей – 8 стосуються політичних переслідувань і незаконних дій влади стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, Валерія ІВАЩЕНКА та інших», - підкреслив він.
«Переконаний, що владі рано списувати Ю.ТИМОШЕНКО з числа впливових політичних гравців», - наголосив М.ТОМЕНКО. Він додав, що так само і деяким колишнім опозиціонерам, які вирішили вийти з БЮТ та створити свої партії, варто нагадати, що «Ю.ТИМОШЕНКО серед політичних гравців сьогодні є найвпливовішою в Україні, оскільки з точки зору зовнішньої політики саме по оцінці влади до неї визначають ставлення до України».
«Тому, не зважаючи на те, що Ю.ТИМОШЕНКО посадили в тюрму, вона залишається ключовим політичним гравцем на відміну від тих, кого посадили в уряд та Адміністрацію Президента», - підкреслив він.
Заступник голови парламенту повідомив, що Комітет закордонних справ розгляне це питання, а опозиція вимагатиме, щоби план дій Верховної Ради стосовно виконання резолюції ПАРЕ був проголосований і виконувався. Віце-спікер нагадав, що 18 пункт резолюції чітко говорить, що у випадку, якщо Україна не виконає резолюцію, то «це викличе серйозні питання щодо відданості влади принципам демократії та верховенства права, що має потягнути за собою належну реакцію з боку Асамблеї. Тому Асамблея закликає Моніторинговий комітет уважно слідкувати за ситуацією та запропонувати будь-які наступні дії з боку Асамблеї відповідно до ситуації, включаючи розгляд можливості застосування санкцій, якщо вимоги Асамблеї не буде виконано».
«Ми не хочемо, щоби стосовно України застосовувалися санкції і хочемо, щоб документи ПАРЕ виконувалися і парламентом, і Президентом», - підсумував М.ТОМЕНКО.