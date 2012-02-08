Тимошенко пише, що бере участь у всіх партійних рішеннях

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що, незважаючи на ув'язнення, постійно контактує з керівництвом партії "Батьківщина".

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО (повний текст), про це лідер партії написала у своєму листі, адресованому депутатам фракції "БЮТ-Батьківщина".

"Я, незважаючи на все, що зі мною відбувається, і далі постійно контактуватиму з вами. Я тримаю постійний зв’язок з Олександром ТУРЧИНОВИМ, Сергієм ВЛАСЕНКОМ, Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ, Іваном КИРИЛЕНКОМ та Григорієм НЕМИРЕЮ", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" також повідомила, що братиме участь в ухваленні всіх партійних рішень. "Я буду разом з вами приймати рішення, працювати щодня та наближати Перемогу", - зазначила вона.

"В Україні настав такий час, коли непохитність нашої команди, наша принциповість і відданість ідеям справедливості, за які ми боремося довгі роки, зазнають найважчих випробувань, але я знаю, що ви витримаєте і врешті-решт повернете Україну в коло розвинутих європейських держав. І хоч зараз на вулиці люті морози, а в Україну прийшов справжній льодовиковий період авторитаризму, тільки від нас з вами залежить – чи прийде в Україну весна і чи переможе справедливість!", - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

Наприкінці свого листа лідер партії "Батьківщина" написала: "Незважаючи на репресії, залякування, шантаж та спокуси, які до нас застосовують, ми з вами лишилися єдиною командою і в нас є непохитна віра, мужність та воля до Перемоги. З повагою і вірою у вас, дорогі мої, ваша Юлія ТИМОШЕНКО. До скорої зустрічі!".