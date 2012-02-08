Київ прийме на баланс двадцять багатоповерхівок заводу «Антонов»

Міська влада і надалі допомагатиме вирішувати житлові проблеми працівникам київських підприємств. Це один із напрямків роботи КМДА з підтримки столичного виробника. Адже успіх підприємства неможливий без добробуту його робітників. Таку думку висловив голова КМДА Олександр Попов під час візиту на державне підприємство «Антонов».

«Добре, що в Києві є підприємства, які дбають про вирішення житлового питання свої працівників. Влада міста повинна всіляко сприяти реалізації цих прагнень, причому вирішувати проблему комплексно. Ми повинні говорити про створення соціального пакету для киян, до якого мають входити і житло, і якісне медичне забезпечення, а також інші соціальні гарантії. Лише такими комплексними заходами ми сприятимемо зростанню кадрового потенціалу столичних промислових підприємств», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА. Зокрема, керівництво заводу «Антонов» просить столицю прийняти на баланс міста 15 багатоповерхових житлових будинків, які підприємство збудувало для своїх працівників, 2 будинки готельного типу для молодих співробітників, 3 гуртожитки та 9 дитячих майданчиків. У цих 20 будівлях мешкає понад 5 тисяч осіб. Після вирішення юридичних питань будинки та прилеглі комунальні мережі обслуговуватимуться міськими службами.

Також голова КМДА повідомив, що в четвер, 9 лютого, під час засідання Ради директорів столичних підприємств, зокрема, розглядатиметься й питання соціального пакету. У тому числі, співпраця промпідприємств та міста щодо будівництва житла для працівників.

«Нині ми застосовуємо декілька механізмів забезпечення киян доступним житлом. Так, діють програми «50 на 50» та «70 на 30». Місто виділяє ділянки для будівництва житла медикам, педагогам тощо. Важливо, що кияни отримують нові помешкання за цінами будівельників. Окремо реалізуються програми із забезпечення киян соціальним чи службовим житлом. Зокрема, місто визначає ділянки, де можна було б побудувати будинки із соціальним житлом», – повідомив Олександр Попов.

Він підкреслив, що кияни, які мешкають у гуртожитках, повинні мати можливість реалізувати свої права на приватизацію житла. Посадовців, які порушують права мешканців гуртожитків, зволікають з оформленням документів або перешкоджають цьому, буде покарано. Голова КМДА пообіцяв особисто проконтролювати переведення відомчих гуртожитків заводу на баланс міста.