Тимошенко: якщо суд ”дозволить фальсифікації”, будуть інші контрзаходи

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає суддів Вищого апеляційного суду винести правове рішення по справі щодо процедури голосування виборців вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила на брифінгу для преси, розповідаючи про підсумки сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

При цьому правовим рішенням Ю.ТИМОШЕНКО називає залишення чинним рішення суду першої інстанції.

Вона наголосила, що у разі, якщо Вищий адміністративний суд «дозволить фальсифікації», скасувавши рішення окружного суду, вони з Президентом В.ЮЩЕНКОМ напрацювали ряд кроків, які все одно не допустять безконтрольного голосування удому.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Окружний адміністративний суд Києва зобов`язав Центральну виборчу комісію визначити порядок підтвердження нездатності виборця самостійно пересуватися і голосувати на виборчій дільниці.

Суд зобов`язав ЦВК прийняти постанову, у якій мають бути затверджені обов`язкові вимоги до заяв про голосування вдома, а також визначити процедуру перевірки інформації в них.

Раніше ЦВК постановою від 13 серпня передбачила, що особам, які бажають голосувати вдома, достатньо надати просту заяву.

22 серпня Центрвиборчком направив до Вищого апеляційного суду скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким він зобов’язав ЦВК зробити більш жорсткою процедуру голосування виборців вдома.