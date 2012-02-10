Попов: Київ здатний реалізувати власне економічне диво

Сприяти розвиткові столичної промисловості влада готова не на словах, а конкретними діями. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, під час наради з членами Ради директорів підприємств, установ та організацій Києва заявив голова КМДА Олександр Попов.

Зокрема, він доручив профільним управлінням вивчити усі можливості сприяти зростанню конкурентоспроможності столичних підприємств. Адже безперечна якість виробництва та висока конкурентоспроможність дозволить київським компаніям сміливо брати участь у тендерних закупівлях міста .

«Лише будівництво метрополітену чи мостового переходу у столиці передбачає закупівлі тієї чи іншої продукції на мільярди гривень. Я переконаний, що спільними зусиллями влади та підприємців ми збільшимо потенціал київських виробників. У свою чергу це призведе до збільшення закупівель продукції столичних підприємств у десятки разів. Більше того, на території Києва працюють дійсно унікальні і дуже потужні підприємства і вони мають що запропонувати столиці», – повідомив Олександр Попов.

Крім того, очільник столичної держадміністрації пообіцяв сприяти підприємствам у вирішенні питань житлового забезпечення співробітників заводів та фабрик. Сприятиме міська влада промисловцям і у залученні інвестицій та створенні промислових кластерів.

«У нас з вами багато спільних завдань і спільна місія. Розвиваючи промисловість, ми відкриваємо друге дихання для економіки столиці. А це означає покращення соціального захисту та рівня життя киян, створення нових робочих місць, оновлення міської інфраструктури, вирішення проблем житлового забезпечення. Я впевнений, ми маємо працювати, як єдина команда», – сказав Олександр Попов, звертаючись до ради директорів.

Зі свого боку директори підприємств заявили про готовність долучитися до всіх міських програм, допомагати місту у вирішенні інфраструктурних та соціальних завдань, сприяти його інноваційному розвиткові. Вони подякували голові КМДА за відкритий діалог та активну співпрацю з містом, якої чекали упродовж багатьох років.

Олександр Попов запропонував підприємцям проводити такі наради регулярно, наприклад, кожного першого понеділка місяця. Голова КМДА наголосив, що постійний конструктивний діалог стане взаємокорисним.