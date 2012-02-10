Катеринчук: ПАРЄ має визнати, що в Україні є політв'язні

Лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК приєднується до звернення Громадського руху «Вперед!» до ПАРЄ про визнання Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА політичними в`язнями.

Про це М.КАТЕРИНЧУК повідомив УНІАН, коментуючи те, що сьогодні під стінами Качанівської виправної колонії, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО, Громадські активісти та опозиційні політики підписали звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи щодо визнання політв’язнями Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, «ПАРЄ зробила резолюцію, давши жорстку оцінку стану демократії в Україні. Громадські організації та політичні партії у відповідь на цю резолюцію просять, щоб ПАРЄ визнала Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА політичними в`язнями”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, громадські активісти та опозиційні політики підписали звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи щодо визнання політв’язнями Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.

Як зазначив співголова ГР «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ, «ми звертаємося до Парламентської асамблеї Ради Європи із закликом визнати за Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКОМ та іншими представниками опозиції, що перебувають в ув`язненні, статусу політичних в`язнів. Ми також просимо підтримати вимоги українського народу до правлячого режиму звільнити Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА та інших політв`язнів, а також надати гарантії їх участі в парламентських виборах 2012 року».