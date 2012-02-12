Тягнибок: популярність "Свободи" на Донбасі стрімко зростає

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок розраховує отримати в Донецькій області 5-8% голосів на парламентських виборах.

Про це, як повідомляє Gazeta.ua, він заявив у п’ятницю в Донецьку.

"Свобода" в Донецькій області має шанс набрати значно більше голосів в порівнянні з минулими виборами. А з урахуванням кількості виборців, тут навіть невеликий відсоток може дорівнювати великому відсотку на Західній Україні", - сказав Тягнибок.

"5 - 8%, на таку цифру ми можемо розраховувати навіть з урахуванням крадіжки голосів. Через соціальні мережі та в партійну канцелярію сьогодні ми отримуємо чи не найбільшу кількість листів з Донбасу, тут число наших прихильників зростає як ніде", - похвалився "свободівець".

Він так само заявив, що факельні ходи та інші акції "Свободи" в Донбасі, які останнім часом не обходилися без сутичок і бійок, працюють на зростання популярності партії.

Тягнибок запевнив, що в передвиборній лінії "Свободи" на Сході України і на її Заході не буде ніяких відмінностей.

Він також запевнив, що "Свобода" не вийде з Комітету опору диктатурі, хоча є побоювання, що диктатура докладе всіх зусиль, щоб розколоти комітет.

"Режим використовує силовий сценарій у випадку, якщо люди вийдуть на вулиці захищати свої голоси. І підтвердженням цьому служить призначення Ігоря Калініна главою СБУ і Дмитра Саламатіна міністром оборони. Вже дано вказівки, розроблена схема", - цитує Українська правда.