Азаров про Митний союз, ЄС і єдино можливу формулу

Формула «3 + 1» є єдино можливою формою співпраці України з Митним союзом, до якого входять Російська Федерація, Білорусь і Казахстан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головними редакторами ЗМІ країн СНД, Балтії та Грузії.

«Нам говорять, що ні, що такий формат нам не підходить. Але я сподіваюся, що рано чи пізно саме такий формат буде прийнято. Тому що іншого не може бути», - сказав М.АЗАРОВ, кажучи про перспективи співпраці України з Митним союзом.

«Ми провели серйозні переговори про створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності, ми підписали в Петербурзі відповідний договір і ми є прихильниками участі України в договорі про зону вільної торгівлі з країнами Співдружності. Аналогічно ми провели відповідні переговори з Європейським Союзом, готові до підписання і парафування угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми зацікавлені в участі нашій в цих договорах», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр зазначив, що Україна працює над створенням зони вільної торгівлі також і з іншими країнами і виступає за те, щоб між державами, що межують з Україною, не було бар'єрів і обмеження в русі товарів.

Водночас, кажучи про Митний союз, М.АЗАРОВ відзначив, що Україна запропонувала поетапне приєднання до діючих у рамках цього союзу угод. «Оскільки всі основні переговори і всі основні угоди укладались в період до 2010 року, коли колишнє керівництво України взагалі навіть не розглядало жодної можливості участі України в таких переговорах, всі ці угоди були укладені без нас. Ми сказали керівництву Білорусі, Казахстану і Росії: давайте ми вивчимо ці угоди, ці договори, давайте ми будемо рухатися за формулою «3 + 1», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що країни, які входять до Митного союзу, вже сформували свою договірну базу, а Україна тільки думає над цим.

«Почнеться поетапний процес, коли Україна, вивчаючи всі ці можливості, поступово працюватиме в цьому напрямі. Мені здається, абсолютно нормальна пропозиція», - наголосив прем'єр.