Суд зобов’язав виборчком зареєструвати 38 спостерігачів від "Свободи"

11 лютого Житомирський апеляційний адміністративний суд зобов’язав обласну виборчу комісію зареєструвати 38 офіційних спостерігачів від ВО "Свобода" на проміжних виборах по 41-му виборчому округу до Житомирської обласної ради, які пройдуть у селищі Червоноармійськ 12 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв, розглянувши апеляційну скаргу ОВК на рішення суду першої інстанції - Житомирського окружного адміністративного суду, який 10 лютого виніс постанову, якою зобов’язав ОВК зареєструвати спостерігачів від кандитата у депутати облради від ВО "Свобода" Сидора КІЗІНА.

З цим рішенням ОВК не погодилася і подала апеляцію.

Рішенням обох судів встановлено, що офіційними спостерігачами можуть бути не лише жителі Червоноармійського району, а й інші громадяни, які проживають на Житомирщині, що заперечувала обласна виборча комісія.

У Житомирській обласній територіальній виборчій комісії УНІАН повідомили, що рішення суду буде виконано, а спостерігачів від ВО «Свобода» допустять до спостереження за виборами 12 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого відбуться позачергові вибори до Житомирської обласної ради по одномандатному виборчому округу № 41, оскільки помер один із депутатів облради Павло Воєвода.

Участь у виборах беруть 5 кандидатів - Олександр ГІНГІЗОВ (партія УДАР), Олександр ЗАХАРЧУК (КПУ), Віктор МАРЧЕНКО (Партія регіонів), С.КІЗІН (ВО "Свобода") та Дмитро КРОПАЧОВ ("Фронт Змін").