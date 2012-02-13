Єврокомісія відзначає обмежений прогрес України у схваленні законодавства щодо захисту документів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у другій доповіді стосовно прогресу в імплементації Україною Плану дій з лібералізації візового режиму.

“Формування законодавчого поля щодо видачі міжнародних біометричних паспортів, які зчитуються відповідним обладнанням, у повній відповідності до найвищих стандартів Міжнародної організації цивільної авіації щодо безпечного управління ідентифікацією, не було завершене”, - зазначається в доповіді.

Єврокомісія в своєму документі відзначила схвалення Україною Плану дій щодо заміни старих паспортів на нові й водночас звернула увагу, що Президент не підписав закон про документи, які ідентифікують особу.

Комісія також зазначила, що для подальшої оцінки прогресу України вона має отримати інформацію щодо розкладу схвалення нового закону про документи, що ідентифікують особу, щодо програми про вилучення паспортів, що не відповідають стандартам Міжнародної організації цивільної авіації, щодо антикорупційних заходів стосовно чиновників, які займаються видачею паспортів.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті у листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС.