Луценко просить Тимошенко поділитися лікарями

Адвокат екс-міністра Юрія Луценка звернувся до голови Державної пенітенціарної служби Олександра Лісіцкова з проханням негайно обстежити стан здоров`я екс-міністра за участі іноземних лікарів.

Про відповідну заяву адвоката Ігора Балика повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

"У Київському слідчому ізоляторі №13 Юрію Луценку вже більше дев`яти місяців не лікують набуті в СІЗО хвороби печінки (стеатоз), початкові ознаки портальної гіпертензії, хелікобактер-асоційований гастрит та інші хвороби. Стан підзахисного на даний час погіршився", йдеться в заяві.

Адвокат Балик просить "негайно провести медичне обстеження стану здоров`я Юрія Луценка, який на даний час знаходиться в Лук`янівському СІЗО".

"До складу комісії з обстеження Юрія Луценка прошу включити відповідних фахівців медицини із Німеччини та Канади, які планують провести комісійне обстеження колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко", - зазначається у заяві захисника екс-міністра.

Як відомо, Тимошенко планують обстежити лікарі з Німеччини і Канади, вони вже прибули до України.

ТСН