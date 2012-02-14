Нардеп очікує від Клюєва підвищення ефективності РНБО
Коментар до призначення
Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Анатолій Кінах переконаний, що великий досвід управлінської роботи Андрія Клюєва дасть можливість підвищити якість та ефективність діяльності РНБО. Про це він заявив у вівторок, 14 лютого, коментуючи призначення А. Клюєва на посаду Секретаря РНБО України.
«Рада національної безпеки і оборони України – це конституційний орган, який очолює Президент держави. Вона має дуже важливе значення для виконання функцій захисту національної безпеки країни. Також це - ефективний майданчик для розгляду всіх питань державного значення, і в першу чергу тих, що стосуються захисту і безпеки національних інтересів нашої держави. Адже саме РНБО розглядає рішення, які є пріоритетом з точки зору національної безпеки України», - цитує політика інтернет-портал Партії регіонів.
Анатолій Кінах висловив переконання, що Андрій Клюєв – людина з великим досвідом управлінської роботи на рівні Кабінету Міністрів. «А тому призначення його на посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони України дасть можливість підвищити якість та ефективність діяльності РНБО», - зазначив депутат.
«Нове призначення А. Клюєва дасть можливість формування ефективних напрямків стратегії розвитку держави. Особливо в контексті таких важливих складових, як енергетична, продовольча, транспортна та інформаційна безпеки країни. Тому я оцінюю це кадрове рішення позитивно і впевнений, що Україні як незалежній державі потрібно максимально збільшити свої зусилля, щоб сучасними методами захищати свої інтереси та створювати умови для ефективного розвитку», - резюмував парламентарій.