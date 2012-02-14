Янукович перетрусив СБУ
19:53, 14 лютого 2012Політика
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Укази - на сайті Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав низку указів про кадрові зміни в Службі безпеки України.
Так, указом Президента України № 94/2012 Андрія СЕДИКА призначено начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
Указом Президента України № 93/2012 Олександра КОНШИНА призначено начальником Управління роботи з особовим складом СБУ.
Указом Президента України № 92/2012 Леоніда П’ЯТУ звільнено з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, а указом № 91/2012 Олександра ТАРАСОВСЬКОГО звільнено з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.
Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.
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