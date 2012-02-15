Чому Кірєєв писав прямо до Януковича?

Вищий адміністративний суд України прийняв до розгляду повторний позов народного депутата України Юрія ОДАРЧЕНКА до Президента України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо незаконності призначення Родіона КІРЄЄВА на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської організації «ВО «Батьківщина», позов прийнято до провадження, а розгляд справи відбудеться у Вищому адміністративному суді України (вул. Московська, 8, корп.5) 28 лютого о 10:30 ранку.

За твердженням позивача, Р.КІРЄЄВ був незаконно призначений на посаду судді Печерського районного суду, оскільки під час його переведення з Березанського районного суду Київської області він не складав необхідного кваліфікаційного іспиту, не було опубліковано інформацію про його переведення у пресі, а також, не було проведено конкурсу на заміщення посади.

Крім того, на переконання Ю.ОДАРЧЕНКА, було порушено процедуру переведення судді: Р.КІРЄЄВ подав заяву про переведення не до кваліфікаційної комісії, як цього вимагає закон, а безпосередньо до Президента України, який і задовольнив його прохання.

Як повідомляється, раніше Ю.ОДАРЧЕНКО вже звертався із позовом щодо незаконності обіймання Р.КІРЄЄВИМ посади судді до ВАСУ, але тоді позов був залишений без розгляду з формальних підстав. До того, як справу було прийнято до провадження, було подано 3 позовні заяви та 2 апеляційні скарги, які судом не були розглянуті з різних підстав.

У випадку задоволення позовних вимог, вирок Р.КІРЄЄВА відносно екс-прем’єр-міністра, лідера «ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко стане незаконним, оскільки він був ухвалений неповноважним суддею, вважають у «Батьківщині».