У КМДА обіцяють, що кривдники журналістки Романюк будуть покарані

Винні у побитті журналістки "Репортерів без кордонів" Оксани Романюкбудуть покарані.

Про це, як повідомляє Цензор. нет, заявив член спецкомісії КМДА, керівник організації "Громадянський корпус" Роман Солодкий.

- Ми запросимо Оксану Романюк на п`ятничне засідання нашої комісії. Ця справа перебуває на особистому контролі начальника головного управління промисловості КМДА Людмили Денисюк, яка є головою комісії. Можу сказати, що винні в побитті журналістки будуть покарані. Крім того, встановлено, що при будівництві об`єкта, біля якого стався інцидент, були грубо порушені технічні умови. Відповідну документацію ми передамо в комісію з демонтажу, - зазначив Роман Солодкий.

Нагадаємо, що інцидент стався вночі з 6 на 7 лютого, коли невідомі особи проводили будівельні роботи під будинком на проспекті Свободи, 24 в Києві. Проти забудови вийшли протестувати кілька жителів, в тому числі і Оксана Романюк. У бійці журналістку вдарили в обличчя.