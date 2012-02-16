Луценко назвав чотири причини свого арешту

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО назвав 4 причини, які спричинили його арешт та притягнення до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-міністр заявив сьогодні в Печерському районному суді Києва під час майже 2-годинного виголошення свого «останнього слова».

«Те, що моє перебування за гратами не є боротьбою з корупцією нинішньої влади, те, що прокуратура не змогла вмінити мені жодної копійки збитків, тому причини находження за гратами політичні і це очевидно. Ціна перебування ЛУЦЕНКА за гратами криється в 4 причинах», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Перераховуючи їх, до першої причини він відніс помсту за страх, який чинна влада пережила протягом 2005-2009 років.

Другою причиною, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, стала помста за проведення позачергових парламентських виборів і президентських, на яких Партії регіонів не вдалося вдатися до фальсифікацій і здобути переконливу перемогу, хоча фінансово-матеріальні ресурси для цього були задіяні величезні.

Третьою причиною свого ув’язнення Ю.ЛУЦЕНКО назвав свою участь у Помаранчевій революції і страх влади повторення «такого, або ще гіршого Майдану».

Четверту, останню причину свого арешту екс-міністр пов’язує із «командністю роботи з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і незрадою командним принципам».

«Я не вмію бути опозиціонером в потрібному місці, і в потрібний час», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.