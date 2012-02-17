Слідчі, які вели справи проти опозиції, отримали підвищення

Кілька правоохоронців, які вели справи Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, отримали підвищення, і майже всі переїхали до Івано-Франківська.

Про це пише журнал Тиждень.

Так, слідчий Генпрокуратури Олександр Нечвоглод, якій розслідував справу Тимошенко, отримав посаду заступника прокурора Чернігівської області одразу після винесення вироку екс-прем`єрці.

Слідчий з особливо важливих справ ГПУ Сергій Войченко, який розслідував справу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, отримав посаду першого заступника прокурора Івано-Франківської області.

Войченко відзначився "диктантами" для свідків у справі Луценка та перекручуванням їхніх показань, що з’ясувалося під час суду.

Керівник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Олександр Каліфіцький, отримав посаду прокурора Івано-Франківської області.

Його вважають наближеною особою до першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, якого називають "яструбом для опозиції". Він безпосередньо керував провадженням кримінальних справ проти Тимошенко та Луценка.

Начальник управління криміналістики ГПУ Владислав Грищенко отримав посаду заступника прокурора Івано-Франківської області. Його називають правою рукою Каліфіцького і також працював над справами Тимошенко та Луценка.

Слідчий СБУ Микола Грабик став керівником слідчого відділу СБУ Харківської області. До підвищення він брав участь у розслідування щодо топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Ігоря Діденка, екс-головного митника Анатолія Макаренка, а потім безпосередньо керував слідчими діями в газовій справі проти Тимошенко.

Українська правда