Батьківщина: влада «спекулює на темі здоров’я Тимошенко»

Партія «Батьківщина» вимагає від влади припинити спекуляції на темі здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Ми переконані, що результати медичного обстеження Юлії ТИМОШЕНКО мають коментувати винятково лікарі, які проводили діагностику. І генпрокурор ПШОНКА, і чиновники з МОЗ та МЗС займаються нічим іншим, ніж маніпулюванням інформацією та свідомими політичними спекуляціями», - наголосили у «Батьківщині».

Крім того, в партії обурені фактом «оперативного стеження» за фахівцями з Канади, інформація про яке була оприлюднена в пресі.

«Це неприпустимий факт, яким чинна українська влада фактично висловила недовіру уряду Канади, за ініціативою якого для обстеження Юлії ТИМОШЕНКО було направлено саме тих лікарів, які прибули в Україну», - заявили в партії.

«Подібні заяви однозначно є тиском на лікарів, які проводили діагностику, і цей тиск має бути негайно припинений», - переконані в «Батьківщині».

Як повідомлялося, 14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.

Сьогодні, 17 лютого, генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив, що згідно з результатами обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, проведеного закордонними лікарями, вона не потребує ні стаціонарного лікування, ні оперативного втручання.