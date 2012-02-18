Азаров: у мене достатньо влади

Перестановки в уряді логічно завершують формування структур, відповідальних за національну безпеку.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Шустер live» у п'ятницю ввечері.

«Все це логічно завершує формування тих структур, які відповідають за національну безпеку, за реакцію нашої країни на ті загрози і ті ризики, з якими пов'язана сьогоднішня ситуація у світі», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що має достатньо повноважень, і всі члени уряду виконують усі його розпорядження.

"Повірте, у мене достатньо влади, і всі міністри і віце-прем'єр-міністри будуть, безумовно, виконувати всі розпорядження прем'єр-міністра. В іншому разі вони не будуть працювати в уряді", - заявив М.АЗАРОВ.

Прем'єр вважає призначення Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України переходом на більш відповідальну і важливу роботу.

«Андрій Петрович КЛЮЄВ призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони, і саме в цьому сенс його переходу на нову роботу. ...Ще раз підкреслюю, що це перехід. Перехід і призначення на більш відповідальну і на більш важливу роботу, пов'язану з вирішенням питань безпеки нашої країни», – сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що не слід говорити, що «щось у його (А.КЛЮЄВА - УНІАН) діяльності не так, і з цим пов'язана його відставка».

У зв'язку з цим прем'єр зазначив, що ризики і загрози для України сьогодні дуже серйозні, тому необхідно підняти рівень роботи РНБО, яка є осередком розробки стратегії країни.

«По суті, це найвища Рада при президентові, яка відповідає за розробку стратегії, відповідає за національну безпеку. І ось зараз А.КЛЮЄВ на цій роботі повинен підняти її на абсолютно новий рівень», - зазначив глава уряду.