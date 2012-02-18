Янукович замінив начальника Генштабу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив генерал-лейтенанта Володимира ЗАМАНУ начальником Генерального штабу Збройних сил України - головнокомандуючим ВСУ, звільнивши з цієї посади Григорія ПЕДЧЕНКА.

Відповідні укази глави держави розміщені на його офіційному сайті.

Також В.ЯНУКОВИЧ здійснив ряд кадрових перестановок у Міністерстві оборони. Зокрема, Олександра ОЛЕЙНИКА, який обіймав посаду заступника міністра оборони, призначено першим заступником. Володимир МОЖАРОВСЬКИЙ, який обіймав посаду першого заступника міністра оборони, став заступником міністра оборони - керівником апарату. Дмитра ПЛЯЦУКА призначено заступником міністра.

Володимира ОМЕЛЬЯНЧУКА звільнено з посади заступника міністра - керівника апарату, а Ігоря КУШНІРА - з посади заступника міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, учора Г.ПЕДЧЕНКО заявляв, що вирішив піти з Генштабу ВСУ.

«Я ухвалив рішення залишити Генштаб», - сказав він. «Я доповів про нього (рішення залишити Генштаб – УНІАН) Президенту, - уточнив Г.ПЕДЧЕНКО. - При цьому, жодних рапортів про відставку я не писав. Коли Президент розбереться у питанні й ухвалить рішення, можна буде говорити конкретніше».

Раніше, 8 лютого, В.ЯНУКОВИЧ змінив міністра оборони України - замість Михайла ЄЖЕЛЯ був призначений Дмитро САЛАМАТІН.